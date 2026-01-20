Ο Βόλος ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας του με τον Μάριο Σινανάι.

Η ομάδα της Μαγνησίας έκανε γνωστό ότι η αποχώρηση έγινε κοινή συναινέσει, ευχαριστώντας τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα. Παράλληλα, του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, τονίζοντας τη συμβολή του στο σύλλογο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Μάριο Σινανάι, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».