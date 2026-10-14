Παρελθόν αποτελεί από τον Βόλο ο Τάσος Τσοκάνης, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους, με την θεσσαλική ΠΑΕ να γνωστοποιεί την αποχώρησή του.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε την παρουσία του στον σύλλογο ύστερα από επτά χρόνια, έχοντας αποτελέσει σταθερό μέλος του ρόστερ σε αυτό το διάστημα. Η αποχώρησή του προέκυψε με τη σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ο έμπειρος μέσος αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια. Η πρώτη του εμφάνιση καταγράφηκε στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 στον Βόλο. Ακολούθησε η συμμετοχή του στο Κύπελλο Ελλάδας, στην εκτός έδρας ήττα με 3-2 από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στη συνέχεια, ένας τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να προσθέσει άλλη συμμετοχή στο ενεργητικό του πριν από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Θεσσαλούς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Τάσο Τσοκάνη, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια».