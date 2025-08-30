Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό». Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την δεύτερη νίκη τους στη Super League στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Βόλος – Ολυμπιακός 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: Μαρτίνες
Κόκκινες κάρτες: –
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνες, Κόμπα, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς.
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί.