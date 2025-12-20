Ο Βόλος και ο Παναιτωλικός αναμετρώνται στο «Πανθεσσαλικό». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Βόλος – Παναιτωλικός 0-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Τασιούρας, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Κόμπα, Μαρτίνες, Πίντσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί.
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης, Γκαρσία, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κόγιτς, Ματσάν, Εστέμπαν, Αγκίρε, Άλεξιτς.