Ο Βόλος και ο Παναιτωλικός αναμετρώνται στο «Πανθεσσαλικό». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Βόλος – Παναιτωλικός 0-0 (Cosmote Sport 2)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Τασιούρας, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Κόμπα, Μαρτίνες, Πίντσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης, Γκαρσία, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κόγιτς, Ματσάν, Εστέμπαν, Αγκίρε, Άλεξιτς.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #Βόλος #Παναιτωλικός