Ο Βόλος αναζητάει το πρώτο του τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία διάθεση να αποχωριστεί το «ρετιρέ» της βαθμολογίας, ούτε να αποκτήσει «συγκάτοικο».

Ο σοβαρός τραυματισμούς του Αζεντίν Ουναΐ στην αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR δεν φάνηκε να επηρεάζει αγωνιστικά τους Πράσινους. Το Τριφύλλι συνέτριψε μεσοβδόμαδα με 5-1 την Καϊράτ στο μακρινό Καζακστάν, έκανε το «2 στα 2» στο Conference League, «πιάνοντας» κορυφή και στην Ευρώπη. Πλέον κάνει στροφή στο πρωτάθλημα και φτάνει στο Πανθεσσαλικό με την ψυχολογία στα ύψη . Στόχος, ξεκάθαρος! Να διατηρήσει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο και να συνεχίσει να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής. Στην προσπάθεια του αυτή, θα έχει στο πλευρό του, τους οπαδούς του, οι οποίοι έχουν κάνει απόβαση στον Βόλο και ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες.

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