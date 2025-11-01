Ο Βόλος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Πανθεσσαλικό». Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League.
Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: 23′ Λάμπρου
Κίτρινες κάρτες: Τζούριτσιτς
Κόκκινες κάρτες: –
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας, Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς.
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.