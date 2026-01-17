Τα… λιμνάζοντα ύδατα της Γ’ Εθνικής τάραξε ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος απασφάλισε τη βόμβα ανακοινώνοντας τον Βίκτορα Κλωναρίδη!

Ο 33χρονος επιθετικός με περισσότερες από 170 συμμετοχές στη Super League, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές της ιστορίας του συλλόγου, αν όχι την μεγαλύτερη!

Έχει αγωνιστεί σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, με τους οποίους κατέκτησε πρωτάθλημα το 2018, με την Ένωση, και Κύπελλο το 2014, με τους «Πράσινους», ενώ έχει περάσει από τη Ligue 1 με Λιλ και Λανς και την Τουρκία με την Ουμρανίεσπορ.

Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, του Ατρόμητου, της Λαμίας και της Κηφισιάς, ενώ τελευταία αγωνιζόταν στον Καναδά με τη Φορτζ FC.