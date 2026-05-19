Σε μία αποκάλυψη-βόμβα προχώρησε στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, αποκαλύπτοντας πως διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε σε παρέα στην Ύδρα ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβιβαστεί η ομάδα του τη φετινή σεζόν.

«Θέλω να κάνω μία αποκάλυψη. Λίγες μέρες πριν που εξασφαλίσαμε και μαθηματικά την παραμονή μας στη μεγάλη κατηγορία, σε μία παρέα στην Ύδρα, παρουσία προσωπικού μου φίλου, ένας διαιτητής για τον οποίο στο παρελθόν είχαμε εκφράσει παράπονο ανέφερε ότι φέτος προσπάθησαν να ρίξουν την Κηφισιά αλλά δεν τα κατάφεραν».

