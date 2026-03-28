Η Καλαμάτα επικράτησε με 1-0 του Ηρακλή στον τελικό του Super Cup και αναδείχθηκε υπερπρωταθλήτρια της Super League 2, με τον προπονητή των ασπρόμαυρων, Αλέκο Βοσνιάδη, να μιλάει μετά το τέλος του αγώνα.

Η φετινή σεζόν δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί καλύτερα για τον Αλέκο Βοσνιάδη. Ο προπονητής της Καλαμάτας άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην σύγχρονη ιστορία της ομάδας, εξασφαλίζοντας αρχικά την άνοδο στην Super League, μέσω του πρωταθλήματος, ενώ στη συνέχεια, κατέκτησε και τον τίτλο του υπερπρωταθλητή της Super League 2.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr