Ο Πανσερραϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε φιλικό προετοιμασίας και μάλιστα προηγήθηκε με 2-0.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας των Σερρών, Αλέκος Βοσνιάδης, εμφανίστηκε ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας του.

«Είμαστε κοντά σε αυτό που θέλουμε, υπάρχει βάθος στο ρόστερ, είναι περίοδος προετοιμασίας, δίνουμε χρόνο σε όλα τα παιδιά. Σήμερα παίξαμε απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, το τεστ το περάσαμε με καλό βαθμό πιστεύω», είπε.