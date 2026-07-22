Ποιος Θωμάς και ποιος Κόκκαλης; Αυτό που χτίζεται τους τελευταίους μήνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά σε τόσο μεγάλο μέγεθος. Μιλάμε για παράγκα περιωπής. Επιστημονική. Σαν βίλα οργίων που θα οργώνει και θα οργανώνει τα πράματα και τις εξελίξεις από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα μέχρι τις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν θα είναι μόνο ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Και το Αιγάλεω…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr