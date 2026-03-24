Ο τελικός κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, πλησιάζει… επικίνδυνα. Στις 25 Απριλίου οι δυο ασπρόμαυρες ομάδες θα κοντραριστούν για το τρόπαιο με τους Θεσσαλονικείς να συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής και τους Κρητικούς 101.

Η γιορτή του ποδοσφαίρου δεν θα πρέπει να έχει σκιές. Η πρόκληση της ΕΠΟ σε βάρος του ΟΦΗ για τον καταμερισμό των εισιτηρίων με ξεκάθαρη στόχευση να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ και να πάρει περισσότερα, έχει δυναμιτίσει το κλίμα. Η διορία προς την ομάδα του Ηρακλείου να διαθέσει 6.800 εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου μέχρι τις 10 Απριλίου, αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr