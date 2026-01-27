Κάτοικος «Ντιν Κορτ» είναι πλέον ο Χρήστος Μανδάς, καθώς ολοκληρώθηκε η μετακίνησή του στην Μπόρνμουθ.

Ο 24χρονος γκολκίπερ έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τα «κεράσια» και πλέον μένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία από την Κυριακή, θα αγωνιστεί στον σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ ως δανεικός από τη Λάτσιο μέχρι το καλοκαίρι.

Στη συμφωνία υπάρχει ενοίκιο ύψους 3 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι που αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ ενώ η Λάτσιο μπορεί να γίνει πλουσιότερη ακόμα περισσότερο (περίπου 1 με 1,5 εκατ. ευρώ) από κάποια συγκεκριμένα bonus του deal.

Έτσι ο Μανδάς θα γίνει ο 33ος Έλληνας, ο οποίος θα αγωνίζεται στα κορυφαία «σαλόνια» του ποδοσφαίρου, την Premier League.