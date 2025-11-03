Zougla newsroom

Εύλογα ερωτήματα προκαλούν τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας στην ΕΡΤ για τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν, περί στημένων αγώνων στα περσινά playouts της Stoiximan Super League.

Τι δήλωσε ο γγ Αθλητισμού για τη συγκεκριμένη υπόθεση; Παραδέχτηκε ότι «είχαμε τρεις αναφορές για τα ματς αυτά», δηλαδή τις δύο αναμετρήσεις των περυσινών πλέι άουτ ανάμεσα στον Βόλο και τον Πανσερραϊκό. Ναι καλά διαβάσατε, κι όμως δεν έγινε τίποτα.

Συγκεκριμένα, ενώ είχαν στα χέρια τους στην Επιτροπή Αθλητικής Ακεραιότητας τις στοιχηματικές αναφορές για τα παιχνίδια ανάμεσα στον Βόλο και τον Πανσερραϊκό, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ τα εργαλεία που δίνει ο νόμος. Δεν… άνοιξε ρουθούνι.

Οι απορίες που προκύπτουν είναι οι εξής: Γιατί δεν διερευνήθηκαν άμεσα οι στοιχηματικές αναφορές για τα εν λόγω ματς για να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά;

Άραγε ενημερώθηκε για τις σχετικές αναφορές ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και αν ναι, τι κινήσεις έκανε;

Έτσι φτάνουμε στο… σήμερα με τον Σουηδό πρώην ποδοσφαιριστή του Βόλου να κάνει καταγγελίες-βόμβα και τον κ. Μαυρωτά να επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί η χειραγώγηση αγώνων σε περίπτωση ετεροχρονισμένων καταγγελιών, όπως αυτή του Σούντγκρεν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μαυρωτάς:

«Είναι ευχής έργον να γίνονται καταγγελίες όταν υπάρχει κάτι παράνομο. Το αδίκημα χειραγώγησης είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί. Αυτό φαίνεται από τις λίγες περιπτώσεις που έχουν αποδειχθεί. Οι ποδοσφαιριστές έχουν εφαρμογές όπου η καταγγελία γίνεται ανώνυμα. Το red button. Με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας, είναι παράνομο να μην καταγγείλεις.

Θα προστεθεί η καταγγελία του Σούντγκρεν στο ΕΠΑΘΛΑ. Δεν είχαμε καταγγελία από τον αθλητή, αλλά είχαμε αναφορές από εταιρείες ανάλυσης στοιχημάτων για τα δύο ματς. Έχει την αξία της η καταγγελία. Θα εκκινήσουν οι διαδικασίες από τον αντίστοιχο εισαγγελέα στο ποινικό μέρος. Το ίδιο θα συμβεί και στο πειθαρχικό κομμάτι. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν στοιχηματικές αναλύσεις που είναι κάποιο κομμάτι του παζλ.

Το ζητούμενο είναι και το συζητάμε με τον ΠΣΑΠΠ, πως θα εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη ως πολιτεία, ώστε όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά να ανοίγουν τα στόματα έγκαιρα κι αποτελεσματικά. Ώστε να τα αντιμετωπίσεις άμεσα. Μετά μπορείς να πας σε φυσικά πρόσωπα. Δεν μπορείς να πιαστείς από ένα πράγμα, πρέπει να υπάρχει συνδυασμός στοιχείων. Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό».