Μια εικόνα που προκαλεί σοκ για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο περιέγραψε ο Ζοάο Πέδρο, αναφερόμενος στο σύντομο πέρασμά του από τον Απόλλων Σμύρνης το 2018.

Ο Πορτογάλος στόπερ δεν μάσησε τα λόγια του, καταγγέλλοντας μια καθημερινότητα που μόνο επαγγελματική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. «Στην Ελλάδα, χωρίς αμφιβολία δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ. Υπήρχε μεγάλη ασυνέπεια και δεν τηρούνταν πολλά από όσα συμφωνούνταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

