Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά το σοβαρό περιστατικό με την επίθεση δύο λυκόσκυλων της οικογένειας στη Βάρη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών πολιτών.

Την ώρα που πατέρας και γιος προετοιμάζονται για το Davis Cup, αστυνομικοί του τοπικού τμήματος προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη της 61χρονης θείας του αθλητή (δίδυμης αδελφής της μητέρας του), η οποία βρισκόταν στο σπίτι και είχε την άμεση ευθύνη της φύλαξης των ζώων.

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