Θυμάμαι παλιά στη γειτονιά μου, ένας καμάκωσε τη γκόμενα ενός άλλου, κι αυτός ήθελε μετά να τον βρει για να τον πλακώσει στα κλωτσομπουνίδια. Όπως αυτά που αντάλλαξαν, όσο τους άφησαν, Δημητριάδης και Μαρινάκης στα επίσημα του Γιαννακόπουλου. Όταν, όμως, έμαθε ποιος είναι, γιατί τον ήξερε από το γήπεδο, φώναζαν δίπλα-δίπλα πολλές φορές, έγραψε την κυρία στα φρύδια του και είπε «εντάξει, ας την πάρει, δικός μας είναι, Ολυμπιακός». Και ήταν δαγκωμένος με την γκόμενα, όμως, σου λέει άστην, Ολυμπιακός θα την περιποιείται πάλι. Πάνω απ’ όλους κι απ’ όλα, δηλαδή, για τους οπαδούς, ειδικά του Ολυμπιακού, είναι η ομάδα. Τέλος συζήτησης.

