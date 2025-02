ΗΠΑ και Καναδάς βρίσκονται σε αντιπαράθεση και στους αγωνιστικούς χώρους, μετά την ένταση που έχει δημιουργηθεί από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη μετατροπή του Καναδά σε 51η Πολιτεία.

Τρεις έντονοι καβγάδες μέσα στα πρώτα εννέα δευτερόλεπτα του αγώνα, σημειώθηκαν στον αγώνα χόκεϊ επί πάγου των εθνικών ομάδων των δύο χωρών.

Ο πρώτος καβγάς ξέσπασε αμέσως μετά τη σέντρα, μεταξύ του Matthew Tkachuk των ΗΠΑ και του Brandon Hagel του Καναδά. Στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια ο αδελφός του πρώτου, Brady, και ο Καναδός Sam Bennett, ενώ στον τρίτο καβγά συμμετείχαν ο Αμερικανός J T Miller και ο Καναδός Colton Parayko.

🚨 HOCKEY BRAWL ALERT 🚨

USA vs. Canada game turned into a BATTLEGROUND in RECORD TIME! 🇺🇸🇨🇦

3 FIGHTS broke out in just 9 SECONDS after Canadian fans BOOED the US National Anthem!

This is more than hockey; it’s WAR on ICE! #4Nations #RespectTheFlag pic.twitter.com/a7u5D2nQAp

— Jesus G. Navarro 🇺🇸 (@realjgnavarro) February 16, 2025

