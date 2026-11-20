Ο Νοέμβριος είναι μήνας ατυχίας στον Ολυμπιακό. Την ώρα που το πρωτάθλημα ξαναρχίζει, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βλέπει τη μεσαία του γραμμή να… λιώνει μέσα σε 12 μέρες. Ο Σαντιάγκο Έσε είναι εκτός με κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου από το ματς με τον ΠΑΟΚ, ο Γκουστάβο Πουέρτα υπέστη κάκωση στο γόνατο στο φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή και θα λείπει 45 έως 60 ημέρες και χθες στην προπόνηση ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και χειρουργείται σήμερα, με επιστροφή γύρω στα μέσα Ιανουαρίου.

Ο Έσε προσπαθεί να προλάβει ΑΕΚ ή έστω την Τσέλιε, ενώ ο Ελ Κααμπί αναμένεται τον Φεβρουάριο. Το πρόγραμμα, ωστόσο, δεν περιμένει κανέναν. Ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή με τον Ηρακλή στο Καραϊσκάκη και ακολουθούν Μίλαν, Άρης, Παναθηναϊκός (κύπελλο), ΑΕΚ, Τσέλιε και Ατρόμητος, επτά αγώνες μέσα σε τρεις εβδομάδες.

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