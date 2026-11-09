Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είναι αισιόδοξος για τη συμμετοχή του Κώστα Παπανικολάου απέναντι στην Ντουμπάι για την αναμέτρηση της Πέμπτης (, 21:15), στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτιδας στον καταφυτικό τένοντα του ορθού κοιλιακού, έναν τραυματισμό που δεν του επιτρέπει να ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας και αυτό δημιουργεί ερωτήματα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε τον προβληματισμό του όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του διεθνούς φόργουόρντ μεταφέροντας την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου… «Νομίζω δύσκολα… Οι γιατροί μας είπαν μία εβδομάδα έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.

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