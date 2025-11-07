Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Έναυσμα για χαριτωμένα σχόλια και πειράγματα από τον καλό του φίλο Μπόμπι Πόρτις, έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όταν πριν από λίγες ημέρες τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για το πώς βρέθηκε με μαυρισμένο μάτι κι εκείνος απάντησε μειδιάζοντας, ότι απέτρεψε μια ληστεία σε μανάβικο στη γειτονιά του. Πολλοί τότε θεώρησαν πως ο Greek Freak ίσως αστειευόταν.

Giannis never prevented a robbery… Bobby Portis calls cap 🧢🤣 “That’s so cap. … I didn’t know he was gonna go to the media with it. If y’all believe that, something’s wrong with y’all.”@BPortistime | @MichelleDBeadle | @TeamLou23 | @ChandlerParsons pic.twitter.com/9XWPxUILtd — Run It Back (@RunItBackFDTV) November 6, 2025



Ο φίλος του και συμπαίκτης του στους Μπακς, Μπόμπι Πόρτις, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης σχολίασε πως ο … φίλος του απλά τους τρόλαρε και έκανε πλάκα.

Είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι τόσο ψέμα! Αν το πιστεύετε, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει μαζί σας», είπε χαμογελώντας ο βετεράνος PF.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι:

«Πριν από εκείνον τον αγώνα ήμασταν μαζί σε ένα πάρτι για το Halloween και μου είπε την ίδια ιστορία. Δεν περίμενα ότι θα βγει να το πει και στα ΜΜΕ».