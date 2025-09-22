Στην αθλητική εκπομπή του ΣΚΑΪ το βράδυ της Κυριακής, κάποιοι σχολιαστές, και ιδιαίτερα η κυρία Λαμπαδαρίου, είδε το πόδι του Παντελάκη να εφάπτεται του εδάφους, κατά τη διάρκεια τάκλιν, όταν στην επίμαχη φωτογραφία που δημοσιεύουμε, φαίνεται καθαρά ότι το πόδι του αμυντικού υπερίπταται και εφάπτεται του ποδιού του αντιπάλου.

Δείτε και τα σχόλια που ακούστηκαν στην εκπομπή αυτή, για να δικαιολογήσουν το ατόπημα, του διαιτητή-υπευθύνου για το VAR.

Συνοψίζουμε, στον αγώνα ΑΕΛ-ΑΕΚ, ο υπεύθυνος για το VAR Φωτιάς, δεν κάλεσε τον διαιτητή, να δει τη φάση και να καταλογίσει, κόκκινη κάρτα, σε βάρος του Παντελάκη, για το μαρκάρισμα επάνω στον Γιόβιτς της ΑΕΚ.

Άλλωστε, για το ζήτημα αυτό, η ομάδα του Δικεφάλου, εξέδωσε ανακοίνωση η οποία έχει ως εξής:

«Ο Βασίλης Φωτιάς είχε σημαντικές παρεμβάσεις από το VAR, όμως θα μπορούσε να βοηθήσει τον διαιτητή στην φάση με το μαρκάρισμα πάνω στον Γιόβιτς. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος, που να δει το χτύπημα και να μην καταλάβει ότι είναι κόκκινη στον Παντελάκη.

Δυστυχώς ο Βασίλης Φωτιάς, όχι μόνο δεν κάλεσε τον διαιτητή για πιθανή αναβάθμιση κάρτας αλλά στη συνέχεια, στη διαχείριση της φάσης στο ακυρωθέν γκολ, είδαμε με έκπληξη να συμβαίνει κάτι που είναι αντικανονικό. Που συμβαίνει μόνο σε φάσεις οφ-σάιντ.

Είδαμε δηλαδή τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ χωρίς ο ίδιος να κάνει έλεγχο στη φάση! Ο Φωτιάς θα έπρεπε να τον καλέσει και ο Μόσχου να αποφασίσει. Ακόμη κι αν μπορεί ο VAR να διαβεβαιώσει τον διαιτητή για γκολ μετά από επαφή με το χέρι, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα ριπλέι που να το δείχνει ξεκάθαρα.

Όλοι μας μένουμε με την εντύπωση πως μάλλον, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τόσο καθαρό πλάνο που να επιτρέπει στον VAR να πει “είμαι βέβαιος δεν χρειάζεται να το δεις”.

Σε δυο λεπτά μέσα, είχαμε χαρακτηριστικά εκ διαμέτρου αντίθετη διαχείριση από το VAR: Τίποτα για την κόκκινη στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, παρέμβαση κατηγορηματικά για χέρι, χωρίς καθαρό πλάνο και συμμετοχή του διαιτητή στην απόφαση»