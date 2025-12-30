Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό, με συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών, έως το καλοκαίρι του 2029.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κοντούρης