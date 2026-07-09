«Fωτιές» άναψε πρωί πρωί ο Ολυμπιακός στους φιλάθλους του προαναγγέλλοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζότα Σίλβα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που απεικονίζει τα χαρακτηριστικά τατουάζ στο χέρι του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή, αφήνοντας ελάχιστες αμφιβολίες για την ταυτότητα του νέου αποκτήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr