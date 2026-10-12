Δηλώσεις που προκαλούν αίσθηση για τον Λιονέλ Μέσι έκανε πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα επί των ημερών του οποίου ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τους Καταλανούς.

Ο Ζοάν Γκασπάρτ (πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» από το 2000 έως και το 2003), υποστήριξε ότι ο «ψύλλος» θα πρέπει να παραμερίσει την κόντρα του με τον νυν πρόεδρο του συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, και να έρθει στη Βαρκελώνη για να αποχαιρετήσει τους φιλάθλους του συλλόγου.

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