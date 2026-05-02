Η εικόνα των playoffs του NBA αρχίζει να ξεκαθαρίζει, αλλά κάθε άλλο παρά προβλέψιμη είναι. Η βραδιά πρόσφερε έντονες συγκινήσεις, μεγάλες εμφανίσεις και δραματικά φινάλε, με ομάδες να «κλειδώνουν» την πρόκριση και άλλες να οδηγούν τις σειρές στα όρια.

Στο επίκεντρο, οι Λος Άντζελες Λέικερς, που με ηγέτη έναν επιβλητικό ΛεΜπρόν Τζέιμς «καθάρισαν» τη σειρά απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και έκλεισαν θέση για την επόμενη φάση όπου τους περιμένει η μεγάλη πρόκληση των Θάντερ. Ο «Βασιλιάς» ήταν ο απόλυτος ρυθμιστής, οδηγώντας τους Λέικερς με εμπειρία, έλεγχο και ηγετική παρουσία σε μια εμφατική πρόκριση.

