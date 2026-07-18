Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δεν θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τελικό της Κυριακής, παρότι η εθνική του ομάδα κυνηγά τον δεύτερο σερί τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Ισπανία.

Ο ίδιος εξήγησε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό El Observador πως η απόφασή του είναι καθαρά ζήτημα «κάμπαλα», της προληπτικής συνήθειας που ακολουθούν φίλαθλοι και παράγοντες στην Αργεντινή πιστεύοντας ότι επηρεάζει το αποτέλεσμα ενός αγώνα, επαναλαμβάνοντας πιστά το ίδιο τελετουργικό όσο η ομάδα κερδίζει, από φόβο μη χαλάσουν το γούρι. «Θα συνεχίσω να βλέπω τους αγώνες από το Ολίβος, όπως και την πρώτη μέρα», δήλωσε, αναφερόμενος στην προεδρική κατοικία του, όπου θα παρακολουθήσει τον αγώνα μαζί με την αδελφή του (φωτογραφία).

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