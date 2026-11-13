Πόσο επιτυχημένη μπορεί να θεωρείται μια ακαδημία μπάσκετ; Από τις νίκες που καταγράφει, τα τρόπαια που κατακτά ή από τους αθλητές που καταφέρνει να εξελίξει;

Στο αναπτυξιακό μπάσκετ, η απάντηση δεν είναι πάντα τόσο προφανής όσο δείχνει ο πίνακας του σκορ.

Γιατί πίσω από κάθε αγώνα υπάρχουν δεκάδες ώρες προπόνησης, προσωπικές υπερβάσεις, μικρές και μεγάλες κατακτήσεις που δεν αποτυπώνονται στη βαθμολογία. Υπάρχουν παιδιά που μαθαίνουν να συνεργάζονται, να διαχειρίζονται την ήττα, να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να ανακαλύπτουν σταδιακά τις δυνατότητές τους.

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