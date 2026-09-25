Με το καλημέρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδειξαν τις διαθέσεις τους στην Ευρωλίγκα. Όχι πως οι φίλοι τους και το Ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα δεν το περίμενε. Όμως οι τόσο επιβλητικές και καθαρές νίκες από την πρεμιέρα, πείθουν για μεγάλες πορείες που θα φθάσουν στο final 4.

O πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπασκόνια με 17 πόντους διαφορά, ενώ ο Παναθηναϊκός λύγισε την Παρί με 19 πόντους. Δυο… περίπατοι για τις Ελληνικές ομάδες που είχαν εύκολα βράδια στην πρεμιέρα τους στην κορυφαία Ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός είχε το μειονέκτημα ν’ αρχίσει τη φετινή του προσπάθεια εκτός έδρας. Στη Βιτόρια κόντρα στους Ισπανούς της Μπασκόνια, έφθασε στο εντυπωσιακό επιθετικά 106-89. Οι Βάσκοι έμειναν στο ματς 7 λεπτά (26-24) στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς στη συνέχεια έχασαν την επαφή με το… καλάθι στην Buesa Arena.

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