Σε περίπατο 99-77 μετέτρεψε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ, απέναντι στον Άρη που είχε μέχρι τώρα παρουσιάσει εξαιρετικό πρόσωπο, αλλά στο Αλεξάνδρειο κατέρρευσε. Η ομάδα του Τρινκιέρι είχε δώσει δείγματα γραφής για κάτι πολύ καλό, αλλά όταν ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός του Όσμαν, ενός παίκτη ορχήστρα που τα έβαζε από… παντού, πατήθηκε φρένο στις μεγάλες προσδοκίες.

Πλέον μετά την επιβλητική νίκη επί του Άρη, ο ΠΑΟΚ βάζει μπρος για πρωτάθλημα, καθώς ξεπερνάει τον έναν αντίπαλο μετά τον άλλο. Ο δικέφαλος έχει δείξει συνέπεια και μετά το 1/3 της regular season, έβαλε στο -2 τον Άρη, στο -3 τον Ολυμπιακό και στο -3 τον Παναθηναϊκό, αλλά η τιμωρία των «πράσινων» (-2) δεν έχει τελεσιδικήσει.

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