H Αρίνα Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε την κυριαρχία της στο φετινό Australian Open, νικώντας την Κινγουέν Ζενγκ με 6-3, 6-2 και διατήρησε τον τίτλο της στη Μελβούρνη, χωρίς να χάσει σετ.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια ήταν το φαβορί και το απέδειξε περίτρανα απέναντι στην Κινγουέν Ζενγκ, κατακτώντας πανάξια για δεύτερη φορά το Αustralian Open και τον δεύτερο τίτλο της σε Grand Slam.

Δύο winners, ένας άσος και ένα αβίαστο λάθος από τη Ζενγκ, έφεραν το love game για τη Σαμπαλένκα στο εναρκτήριο game του τελικού.

Η Ζενγκ φανερά τρακαρισμένη έκανε αβίαστα λάθη στο πρώτο δικό της service game με τη Σαμπαλένκα να φθάνει άκοπα στο 15-40 στο break και το 2-0. Το επόμενο game ήταν καθρέφτης για το πώς μπήκαν οι παίκτριες στον τελικό. Η Ζενγκ με τον πρώτο της winner και δυο οριακά άστοχα χτυπήματα από τη Σαμπαλένκα, η Κινέζα προηγήθηκε 0-40. Όμως η Λευκορωσίδα με συνοπτικές διαδικασίες γύρισε την κατάσταση και έφθασε στο 3-0 έπειτα από επτά λεπτά αγώνα.

Η πρώτη αναλαμπή από τη Ζενγκ ήρθε με εντυπωσιακά χτυπήματα στο πρώτο σερβίς για το love game (3-1), όμως η Σαμπαλένκα απάντησε με τον ίδιο τρόπο (4-1).

H Zενγκ συνέχισε να σερβίρει καλά και με τον 3ο άσο της έκλεισε το 6ο game για το 4-2.

Όμως δεν είχε απαντήσεις στα δυνατά βαθιά χτυπήματα της Σαμπαλένκα, που έφθασε με άνεση στο 5-2. Με τρία λάθη από τη Ζενγκ έδωσαν τρία διαδοχικά set points στη Σαμπαλένκα.

Η Ζενγκ με δύο άσους και έναν forehand winner τα «έσβησε», με λάθος της Σαμπαλένκα πήρε το αβαντάζ και τελικά κατέκτησε το game για το 5-3. Η Κινέζα προσπάθησε να κρατηθεί στο 9ο game, με winner έσβησε νέο set point (40-30), όμως η Σαμπαλένκα στην 5η ευκαιρία έκλεισε το σετ με 6-3 σε 33 λεπτά.

Τo εναρκτήριο game στο 2ο σετ ήταν καταστροφικό για τη Ζενγκ: Προηγήθηκε με 30-0, όμως τρία διπλά λάθη και ένας winner από τη Σαμπαλένκα έφεραν το break (1-0).

Έστω και δύσκολα η Λευκορωσίδα έφθασε στο 2-0, με τη Ζενγκ να μειώνει σε 2-1 και να ψάχνει το break για να μείνει στον τελικό.

Βρέθηκε στο 15-30, όμως ανέτρεψε το σκορ στο game για το 3-1. Η Ζενγκ συνέχισε να έχει προβλήματα στο σερβίς, είχε άλλα δύο διπλά λάθη στο 5ο game, το ένα έδωσε και break point στη Σαμπαλένκα, που με drop shot έκανε το 4-1.

