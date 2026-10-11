Ο Απόλλων Σμύρνης προκρίθηκε στους ομίλους του Euro Cup υδατοσφαίρης ανδρών πρώτος και… αήττητος!

Η «αμφίβια ταξιαρχία» λύγισε με 15-14 τη Σιντέζ Καζάν στο Σεράφειο στην 4η και τελευταία αναμέτρηση του Β’ προκριματικού ομίλου, τερμάτισε στην πρώτη θέση του γκρουπ με 11 βαθμούς και πήρε… αλάνθαστος το εισιτήριο για τους «16» του Euro Cup. Την πρόκριση στην επόμενη φάση πήραν επίσης οι η Σαβόνα και η Παρτιζάν Βελιγραδίου.

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