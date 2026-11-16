Ένας μήνας γεμάτος απαιτήσεις, συνεχόμενα παιχνίδια και ελάχιστα περιθώρια για λάθη περιμένει την ΑΕΚ μέχρι τα Χριστούγεννα. Η Ένωση καλείται να ανταποκριθεί σε εννέα αναμετρήσεις μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, σε ένα διάστημα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια της σεζόν και τις φιλοδοξίες της στη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει ότι σε αυτή τη διαδρομή δεν αρκεί η σταθερότητα της βασικής ενδεκάδας. Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει περισσότερους ποδοσφαιριστές, να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής και να διατηρήσει την ομάδα σε υψηλά επίπεδα έντασης, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά συγκεκριμένες μονάδες.

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