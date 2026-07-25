Το τελευταίο του τεστ πριν από την είσοδο στη μεγάλη σκήνη του Champions League δίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Άλκμααρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της τους Κυπελλούχους Ολλανδίας και ο Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις τελευταίες του δοκιμές πριν του κρίσιμους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

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