Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Το τελευταίο του τεστ πριν από την είσοδο στη μεγάλη σκήνη του Champions League δίνει ο Ολυμπιακός  απέναντι στην Άλκμααρ.

Οι «ερυθρόλευκοι»  θα αντιμετωπίσουν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της τους Κυπελλούχους Ολλανδίας και ο Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις τελευταίες του δοκιμές πριν του κρίσιμους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #paixebala.gr #Αλκμααρ #Μεντιλίμπαρ #ΟΣΦΠ