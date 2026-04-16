Μετά τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Europa League, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα πρόκρισης απέναντι σε Μπολόνια και Θέλτα αντίστοιχα, την ώρα που η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στα άλλα δύο ζευγάρια.

Η Φράιμπουργκ εντυπωσίασε με το 3-0 επί της Θέλτα, «σιγώντας» την κορυφαία μέχρι πρότινος επίθεση της διοργάνωσης. Πλέον, οι Ισπανοί καλούνται να πετύχουν τουλάχιστον τρία γκολ στο Βίγκο για να διεκδικήσουν την παράταση, ενώ οι Γερμανοί, στην πρώτη τους παρουσία στα προημιτελικά, ονειρεύονται την είσοδο στην τετράδα.

