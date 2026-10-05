Η γερμανική δημοσιογραφία δεν κρύβει την απογοήτευσή της μετά το 0-0 της Εθνικής Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και στρέφει το βλέμμα στις λύσεις που πρέπει να βρει ο Γιούργκεν Κλοπ.

Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει ότι «το μπαλέτο του Κλοπ χρειάζεται ακόμη περισσότερο χρόνο για να συντονιστεί» και γράφει ότι «το ελληνικό οχυρό αντέχει ξανά στον Κλοπ». Η εφημερίδα της Βαυαρίας περιγράφει ένα στάδιο που βρυχόταν και ένα κτίσμα της δεκαετίας του 1950 να τρέμει, με την Ελλάδα να πανηγυρίζει ακόμη και ένα απλό κόρνερ. Το αποτέλεσμα, προσθέτει, ήταν «καθόλου άσχημο» απέναντι σε μια τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, που την είχε νικήσει με 1-0 λίγες ημέρες νωρίτερα.

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