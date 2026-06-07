Ο ποδοσφαιρικός κόσμος έχει βίτσιο. Εδώ και χρόνια, για δεύτερη φύση του έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου, του υπόδικου ή, του μάρτυρα. Ιδίως όσοι εκλέγονται στην διοίκηση της ΕΠΟ ηδονίζονται με τα ραντεβού στην Λουκάρεως, αρχικά στην προανάκριση και ακολούθως στο εδώλιο. Παράσημα.

Έτσι και τώρα, κάποιοι φαίνεται ότι γουστάρουν τις μαγκιές που έκαναν οι πατεράδες τους. Δεν τους έγιναν μάθημα οι πρόσφατες βαριές καταδίκες των Βασίλη Γκαγκάτση, Σοφοκλή Πιλάβιου, Γιώργου Γκιρτζίκη και Γιάννη Οικονομίδη και τώρα τους περιμένουν τα προσκλητήρια για ένα καφεδάκι στη Λουκάρεως, δίπλα στα γραφεία της γνωστής και μη εξαιρετέας Πόπης Παπανδρέου και των άλλων συνεργατών της μισητής από τους οπεκεπέδες και την πολιτική νομενκλατούρα Κοβέσι, που προΐσταται της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, της γνωστής EPPO.

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