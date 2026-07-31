Ο Έλμιν Ραστόντερ χάρισε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό με το 2-2 επί της Πάκσι και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις τονίζοντας ότι μέσα από τη δουλειά θα έρθουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πρώτο του γκολ μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας, σημειώνοντας ότι θα ήταν ακόμη πιο χαρούμενος αν είχε καταφέρει να σκοράρει και δεύτερη φορά. Τόνισε, ωστόσο, πως το σημαντικότερο ήταν η πρόκριση, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης.

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