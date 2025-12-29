Αίσθηση και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη Ρόδο η σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ από τις Αρχές. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας προχώρησαν στη σύλληψη του Αμερικανού γκαρντ του Κολοσσού, καθώς στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκε ποσότητα χασίς.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ, που αγωνίζεται από το 2023 στον Κολοσσό Ρόδου μετά από σημαντική καριέρα στο NBA και τη Euroleague, φέρεται να παρέλαβε ένα πακέτο 245 γραμμαρίων με κάνναβη και ως εκ τούτου συνελήφθη από την αστυνομία.

Η ανακάλυψη των ναρκωτικών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Οι τελωνιακοί ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισαν στους χώρους της αποθήκης των ΕΛ.ΤΑ. / ΓΕΤΑ, ένα δέμα προερχόμενο από τις ΗΠΑ προς Ελλάδα με παραλήπτη τον Γκάουντλοκ, στις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Στο εσωτερικό του δέματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους διακοσίων σαράντα πέντε (245) γραμμαρίων.

Κατόπιν των προαναφερθέντων από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διατάχθηκε η ελεγχόμενη παράδοση του συγκεκριμένου δέματος στον τελικό παραλήπτη και σήμερα το πρωί (29/12/2025) οι αστυνομικοί της υφιστάμενης Υπηρεσίας (Υ.Δ.Ε.Ε. Ρόδου / Τ.Δ.Ν.) μετέβησαν στο κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. επί της οδού Πλατείας 7ης Μαρτίου στη Ρόδο και ανέμεναν τον παραλήπτη του ανωτέρω δέματος.

Στις 13:15 έφθασε λοιπόν ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ και αφού ζήτησε από τον υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. το προαναφερόμενο δέμα με τις ναρκωτικές ουσίες, του παραδόθηκε και συνελήφθη.

Σοκαρισμένοι οι παράγοντες του Κολοσσού

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει σοκ στο εσωτερικό της ομάδας, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι ο Γκάουντλοκ αποτελούσε τα τελευταία χρόνια βασικό αγωνιστικό σημείο αναφοράς του Κολοσσού.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στην προπόνηση της Δευτέρας (29/12) έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά ο Άρης Λυκογιάννης, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Καράσκο και καλείται πλέον να διαχειριστεί και το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πηγή: paixebala.gr