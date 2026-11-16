Μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική βραδιά έζησε ο Ροναλντίνιο, επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας. Ο 46χρονος Βραζιλιάνος θρύλος, ο οποίος είναι μέτοχος της Ραβέννα, ομάδας της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος, αγωνίστηκε για 45 λεπτά και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους που γέμισαν τις εξέδρες.

Η συγκίνηση της επιστροφής αποτυπώθηκε και στο μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο άλλοτε κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν έκρυψε τη χαρά του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αδρεναλίνη του αγώνα, στη μυρωδιά του γηπέδου και στην ξεχωριστή σχέση του με την μπάλα.

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