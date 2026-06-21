Μια από τις πιο λαμπερές ειδήσεις της χρονιάς έρχεται από το ιταλικό ποδόσφαιρο, με τον θρυλικό Ροναλντίνιο να συνδέει επίσημα το όνομά του με τη Ραβέννα.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Βραζιλιάνος σταρ αναλαμβάνει ρόλο πρεσβευτή της ιταλικής ομάδας.

Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 23 Ιουνίου στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τις νέες εμφανίσεις της ομάδας από την Εμίλια-Ρομάνια, όπου ο «Ντίνιο» θα αγωνιστεί σε ένα ειδικό φιλικό παιχνίδι.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι ο 46χρονος πλέον άσος θα βγάλει και κανονικό ποδοσφαιρικό δελτίο με τον σύλλογο.

Αν και απέχει από την ενεργό δράση εδώ και έντεκα χρόνια, έχοντας ανακοινώσει την απόσυρσή του το 2018, διατηρεί το κρυφό όνειρο να πατήσει ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς της Serie C.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται, ο ίδιος εξέφρασε τον μεγάλο του ενθουσιασμό για αυτό το νέο ξεκίνημα στο πλευρό της οικογένειας Τσιπριάνι, τονίζοντας πως θέλει να φέρει ξανά το χαμόγελο και τη χαρά του παιχνιδιού στη Ραβέννα, η οποία την περασμένη σεζόν έχασε στις λεπτομέρειες την άνοδο στη Serie B.

«Νέα χρώματα, το ίδιο χαμόγελο. Ανυπομονώ να μπορέσω να χορέψω ξανά με την μπάλα για να γράψουμε μια νέα ιστορία μαζί με τον Ινιάτσιο και όλη την οικογένεια Τσιπριάνι. Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα πηγή χαράς για μένα, θέλω να φέρω το ίδιο πνεύμα στη Ραβέννα», δήλωσε ο ίδιος.