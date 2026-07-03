Με επική ανατροπή η Πορτογαλία πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Κροατία και «πέταξε» για τους «16» Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποθεώνει τον Λούκα Μόντριτς.

Ο αρχηγός των Πορτογάλων ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή καθώς έφερε το ματς στα ίσα στο 66΄ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έγραψε ιστορία καθώς σκόραρε για πρώτη φορά σε νοκ-αουτ φάση Μουντιάλ. Έτσι αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης στα 41 του χρόνια.

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