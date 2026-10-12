Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης όταν μιλά για τη θέση του στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η συνέντευξη του 41χρονου σούπερ σταρ στον φίλο του, Ισπανό δημοσιογράφο Έντου Αγκίρε, είχε μεταδοθεί αρχικά από την ισπανική La Sexta στις αρχές του 2025 και προβλήθηκε ξανά από το CNN Portugal, με τον Πορτογάλο άσο να μιλά από το Ριάντ για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του.

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