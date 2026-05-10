Το πέρασμα του Βασίλη Φωτιά από τη Σαουδική Αραβία ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Ο διεθνής διαιτητής και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο παιχνίδι Αλ Σαμπάμπ-Αλ Νασρ (2-4).

Όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε αγκαλιάζει μετά το τέλος του αγώνα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση. Αυτό συνέβη δευτερόλεπτα αφότου ο Βασίλης Φωτιάς σφύριξε τη λήξη στην αναμέτρηση της Αλ Σαμπάμπ με την Αλ Νασρ. Το παιχνίδι έδειξε ζωντανά η Cosmote TV και έκανα τη μετάδοση. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είπε στον Έλληνα ρέφερι: «Συγχαρητήρια έκανες καλή δουλειά» αφού νωρίτερα του πρόσφερε μία θερμή αγκαλιά.