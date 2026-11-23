Σα να μην έγινε ήταν η 11η αγωνιστική για τους ισχυρούς του ποδοσφαίρου μας. Εύκολα ή δύσκολα κέρδισαν και οι τέσσερις και συνέχισαν με τρεις επιπλέον βαθμούς στο ενεργητικό τους.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δείχνει πως ο Νίστρουπ του έχει προσδώσει σύστημα και αντοχές με αποτέλεσμα να συνεχίζει το δρόμο των επιτυχιών, με θύμα του μάλιστα το κυπελλούχο ΟΦΗ που είναι σκληρό καρύδι. Η νέα απώλεια λόγω τραυματισμού του Σαντίνο Αντίνο που ακολούθησε αυτή του Ουναΐ, δεν φρέναρε το «τριφύλλι» που έδειξε το πόσο γεμάτο είναι το ρόστερ του. Γιατί βγαίνοντας ο Αργεντινός εξτρέμ, ο αντικαταστάτης του Γιάγκουσιτς, όχι μόνο στάθηκε καλά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πέτυχε και το σπουδαίο γκολ που σφράγισε τη νίκη του Παναθηναϊκού.

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