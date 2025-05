Ο Sabu, θρυλική μορφή του σκληρού (hardcore – ακραίου) επαγγελματικού wrestling, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, όπως ανακοίνωσε η WWE την Κυριακή. Το πραγματικό του όνομα ήταν Terry Brunk.

«Η WWE εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Terry Brunk, γνωστού στους φιλάθλους του wrestling ως Sabu», ανέφερε η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

WWE is saddened to learn that Terry Brunk, known to wrestling fans as Sabu, has passed away. WWE extends its condolences to Sabu’s family, friends and fans.https://t.co/7EqPs02bWA pic.twitter.com/T7ZjDHGARJ — WWE (@WWE) May 11, 2025

Και η All Elite Wrestling (AEW) ανακοίνωσε το θάνατό του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Από τις μάχες με αγκαθωτά συρματοπλέγματα μέχρι τις αξέχαστες, υψηλού κινδύνου στιγμές, ο Sabu έδωσε τα πάντα στο επαγγελματικό wrestling», ανέφερε η AEW.

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους και τους θαυμαστές του».

AEW and the wrestling world mourns the passing of Sabu. From barbed wire battles to unforgettable high-risk moments, Sabu gave everything to professional wrestling. Our thoughts are with his family, his friends and his fans. pic.twitter.com/JpgbYj2KKl — All Elite Wrestling (@AEW) May 11, 2025

Ήταν δημοφιλής για τις ριψοκίνδυνες κινήσεις στους hardcore αγώνες του ECW, κάτι που προδίδουν και τα ψευδώνυμα που του είχαν αποδοθεί: Τhe suicidal, homicidal, genocidal, death–defying maniac (μτφ. ο αυτοκτονικός, δολοφονικός, που αψηφά το θάνατο μανιακός).

Sabu appeared in ECW, FMW, WWE, AEW NWA, AAA, NJPW, AJPW, BJW, Stampede, MLW, ROH, TNA, CZW, GCW, IWA-Mid South, and Zero1 before finally retiring just last month. Rest in peace to the Homicidal, Suicidal, Genocidal, Death Defying Maniac🖤 pic.twitter.com/SaySJeIUw3 — 🅰️🅾️ (@KXNGAO) May 11, 2025

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του, ούτε πότε ακριβώς έφυγε από τη ζωή.

Ένας πρωτοπόρος του ακραίου wrestling

Ο Sabu έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990 μέσα από την Extreme Championship Wrestling (ECW), όπου καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος του λεγόμενου «hardcore wrestling».

Με άλματα από καρέκλες, κινήσεις μέσα από τραπέζια και ακόμη και αγκαθωτά σύρματα, ακολούθησε τα βήματα του θείου του και Hall of Famer, Ed “The Sheik” Farhat.

Στην ECW, αγωνίστηκε απέναντι σε σημαντικά ονόματα όπως οι Rob Van Dam, Mick Foley και Taz.

Το 2006 υπέγραψε με τη WWE ως μέρος της αναβίωσης της ECW και συμμετείχε στη WrestleMania 23 μπροστά σε 80.000 θεατές, κερδίζοντας μαζί με Van Dam, Tommy Dreamer και Sandman την ομάδα New Breed. Έφυγε από την Εταιρεία λίγο αργότερα.

Πριν και μετά τη θητεία του στη WWE, αγωνίστηκε σε μεγάλες διοργανώσεις παγκοσμίως, όπως οι New Japan Pro-Wrestling, AAA και CMLL, καθώς και σε δεκάδες ανεξάρτητες σκηνές.

Παρά την ηλικία του, συνέχισε να αγωνίζεται ακόμη και όταν πολλοί συνομήλικοί του είχαν αποσυρθεί. Ο τελευταίος του αγώνας πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου, όταν νίκησε τον Joey Janela, καταλήγοντας ξανά πάνω σε τραπέζια και αγκαθωτό σύρμα.

Φόρος τιμής από τον κόσμο του wrestling

Ο Joey Janela χαρακτήρισε τον Sabu «είδωλό μου, πρωτοπόρο, καινοτόμο και θρύλο» σε ανάρτησή του, με φωτογραφίες και βίντεο από κοινούς τους αγώνες.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του wrestling, Dave Meltzer, τον αποκάλεσε «βασιλιά των death matches» και «νονό του hardcore wrestling στις ΗΠΑ».

Ο Taz, εμφανώς συγκινημένος σε βίντεο, είπε πως ο θάνατος του Sabu «του ραγίζει την καρδιά». Θυμήθηκε ότι το 1993, ο πρώτος του αγώνας στην ECW ήταν με αντίπαλο τον Sabu. «Δεν θα είχα αυτήν την καριέρα χωρίς τον Sabu», σημείωσε.

Sorry, my words are a little frazzled in this vid, I am trying to speak from my heart…I dunno what else to say. #RIPSabu pic.twitter.com/o6ehKa0IjK — taz (@OfficialTAZ) May 11, 2025

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ Dark Side of the Ring ανέφερε πως ο θάνατός του έρχεται ως σοκ, καθώς εμφανίζεται στο επεισόδιο της Τρίτης που είναι αφιερωμένο στο θείο του, The Sheik.

Sabu gave his body and heart to the business night after night. The scars he wore served as a reminder of all the unforgettable moments he gave us. Thank you Sabu, RIP.👆 This news comes as a shock as Sabu is in Tuesday’s episode paying tribute to his uncle The Original Sheik. pic.twitter.com/ix7EdI7tYE — Dark Side of the Ring (@DarkSideOfRing) May 11, 2025

Ο παλαιστής Matt Hardy τόνισε:

«Ο Sabu ήταν πρωτοπόρος, που καθόρισε τι μπορεί να σημαίνει ένας αγώνας wrestling. Το γεγονός ότι σήμερα χρησιμοποιούνται τραπέζια στους αγώνες οφείλεται σε εκείνον». Πρόσθεσε ότι παρότι η επιρροή του είναι τεράστια, παραμένει υποτιμημένος από πολλούς.