Ένα απίθανο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον πρώην αστέρα του ΝΒΑ, Σακίλ Ο’Νιλ, συνέβη κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα Νιού Γιόρκ Νικς- Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο 53χρονος «Σακ», βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής NBA Tip-Off Halftime Report, και πρωταγωνίστησε άθελά του σε μια από τις πιο αστείες και αναπάντεχες στιγμές στην ιστορία του εν λόγω σόου.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής της εκπομπής Κένι Σμιθ, οργάνωσε ένα διαγωνισμό – πρόκληση με τον πρώην άσο του ΝΒΑ, ήτοι ποιος θα φτάσει πρώτος στο video wall και θα κάνει την ανάλυση του πρώτου ημιχρόνου του προαναφερθέντα αγώνα.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ, γνωστός για το χιούμορ του, αποδέχθηκε την πρόκληση και με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, ξεκίνησε να τρέχει προς το video wall.

Το τι ακολούθησε μπορείτε να το δείτε στο βίντεο που έγινε ήδη viral

SHAQ BROKE THE BIG SCREEN 😭😭😭 pic.twitter.com/fxmKfcrcuz — BrickCenter (@BrickCenter_) December 25, 2025

Ο Σακίλ τρέχει με ένταση, δέχεται ένα σκούντημα από τον παρουσιαστή, σκοντάφτει και περνάει κυριολεκτικά μέσα από την κεντρική οθόνη. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει προσωρινά το ρεύμα στο στούντιο, προκαλώντας στιγμιαίο χάος.

Οι συμπαρουσιαστές του Κένι Σμιθ ξεκαρδίζονται στα γέλια, ενώ ο ίδιος ο Σακ σηκώνεται γελώντας και λέει με χιούμορ: «Ω, συγγνώμη παιδιά!».

Αξέχαστο θα μείνει και ένα ακόμη περιστατικό, με τον Κένι Σμιθ και τον Σακίλ Ο’ Νιλ, όταν ο πρώτος σπρώχνει τον θηριώδη ύψους 2,17 μ. πρώην σέντερ του ΝΒΑ και τον ρίχνει πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Never forget when Kenny shoved Shaq into the Christmas tree 😭 pic.twitter.com/cXbUgkhxL8 — Mr Commonsense (@fopminui) December 26, 2025

Η εκπομπή Inside the NBA, η οποία μεταφέρθηκε στο ESPN το 2025 μετά από πολυετή παρουσία στο TNT, παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες αθλητικές παραγωγές, με το εορταστικό επεισόδιο των Χριστουγέννων να χαρίζει ακόμη μία viral στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό.