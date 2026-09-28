Η Μαρία Σάκκαρη αφήνει πίσω τη Σιγκαπούρη και στρέφει το βλέμμα στο Πεκίνο, εκεί όπου ξεκινά ένα από τα πιο απαιτητικά τουρνουά της σεζόν.

Στο WTA 500 της Σιγκαπούρης η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε ως τα προημιτελικά, μετά τις νίκες επί της Λίντα Φρουχβίρτοβα και της Νάο Χιμπίνο και σταμάτησε στην Τάλια Γκίμπσον με 2-1 σετ. Ήταν η τρίτη φετινή παρουσία της σε προημιτελικό, μετά τη Ντόχα και την Αθήνα.

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