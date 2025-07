Μια Ισπανίδα μοντέλο, η Claudia Calvo μίλησε στην Tardear TV για τις απαιτήσεις που έπρεπε να έχουν τα μοντέλα που προσκλήθηκαν στο πάρτι των 18ων γενεθλίων του άσου της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Όπως ανέφερε, «μου ζητήθηκε να παρευρεθώ στο πάρτι γενεθλίων του Lamine Yamal. Μας πρόσφεραν από 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά δεν ξέρω τι περίμεναν από εμάς. Ζητούσαν ξανθές γυναίκες με πολύ συγκεκριμένες διαστάσεις στήθους. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα τηλέφωνά μας».

🗣️ Claudia Calvo (Spanish model): “I was asked to attend Lamine Yamal’s birthday party. They offered us between €10k – €20k to go, but I don’t know what they expected from us. They were asking for blonde women with very specific chest dimensions. We couldn’t take our phones.” pic.twitter.com/Fa2NZN69mh

