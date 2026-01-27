Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Αντρέ Λουίζ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 4,5 ετών με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αντρέ Λουίζ αποτελεί μία από τις αποκαλύψεις της φετινής Primeira Liga, μετρώντας 7 γκολ και 6 ασίστ σε 19 συμμετοχές με τη Ρίο Άβε, γεγονός που προσέλκυσε και το ενδιαφέρον της Μπενφίκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία στο οικονομικό.

Ο ατζέντης του παίκτη, Αντρέ Σόι, που ταξίδεψε στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ανέβασε φωτογραφία στο Instagram μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Σε ευχαριστώ για όλα, κύριε Πρόεδρε».

